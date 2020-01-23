Пожарный самолет разбился в Австралии

Военно-транспортный самолет, тушивший лесные пожары в Австралии, разбился. Жертвами авиакатастрофы стали три американца.

Как пишет издание Sydney Morning Herald, рухнувший самолет C-130 Hercules нашли рядом с городом Кума. Среди обломков были тела двух погибших, которые были американскими гражданами.

«Душераздирающая и опустошающая новость о том, что три американских жителя, которые были членами экипажа, <…> погибли. Наши искренние соболезнования их семьям и сообществу пожарных», — написала в Twitter премьер штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджиклян.

«Я глубоко опечален трагическими новостями, которые мы получили сегодня. Храбрые американцы погибли, помогая Австралии в трудную минуту», — отметил посол США в Канберре (Австралия) Артур Кульвахау.

Утром 23 января сельская пожарная служба Нового Южного Уэльса сообщила, что диспетчеры потеряли связь с самолетом, который тушил пожары на юго-востоке Австралии. После этого спасатели начали поиск борта.

В сентябре 2019 года в Австралии начались сильные лесные пожары. Они привели к смерти 28 человек и исчезновению более миллиарда животных. 23 января 2019 года австралийские власти временно закрыли аэропорт Канберры и отменили все рейсы. Решение приняли из-за пожаров, которые продолжают бушевать в штате.