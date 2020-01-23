Аэропорт Канберры закрыли из-за пожаров

По данным ИА Nаtiоn Nеws, из-за жары и сильного ветра на востоке страны появилось еще три очага возгорания. Неконтролируемый огонь представляет опасность для нескольких пригородных районов.

Агентство по чрезвычайным ситуациям призвало местных жителей «немедленно искать убежище».