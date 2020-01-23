    23 января 2020, 11:40

    Аэропорт Канберры закрыли из-за пожаров

    Дарья Морозова

    Аэропорт Канберры в Австралии временно не обслуживает пассажирские рейсы. Взлетно-посадочные полосы используются для тушения лесных пожаров с помощью спецтехники. Об этом сообщил «Интерфакс».

    По данным ИА Nаtiоn Nеws, из-за жары и сильного ветра на востоке страны появилось еще три очага возгорания. Неконтролируемый огонь представляет опасность для нескольких пригородных районов.

    Агентство по чрезвычайным ситуациям призвало местных жителей «немедленно искать убежище».