Аэропорт Канберры закрыли из-за пожаров
Аэропорт Канберры в Австралии временно не обслуживает пассажирские рейсы. Взлетно-посадочные полосы используются для тушения лесных пожаров с помощью спецтехники. Об этом сообщил «Интерфакс».
По данным ИА Nаtiоn Nеws, из-за жары и сильного ветра на востоке страны появилось еще три очага возгорания. Неконтролируемый огонь представляет опасность для нескольких пригородных районов.
Агентство по чрезвычайным ситуациям призвало местных жителей «немедленно искать убежище».