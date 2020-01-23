Тушивший пожары в Австралии самолет пропал

Сельская пожарная служба Нового Южного Уэльса проверяет информацию о потери связи с самолетом, который тушил пожары на юго-востоке Австралии.

«Был потерян контакт с большим воздушным танкером, который работал в районе Сноуи Монаро», — сказано в Twitter службы.

Местные наземные службы ищут самолет. Предположительно, лайнер мог потерпеть крушение. На место предполагаемого ЧП направили вертолеты. Об этом сообщил "Интерфакс».

Австралийские власти в четверг временно закрыли аэропорт Канберры из-за бушующих пожаров недалеко от городов. Все рейсы отменены. Столичное подразделение агентства по чрезвычайным ситуациям считает, что огонь угрожает жизням жителей трех пригородных районов.

Австралия борется с лесными пожарами с сентября 2019 года. Из-за него более половины зеленых территорий страны выгорели. Жертвами чрезвычайной ситуации стали 28 человек и более миллиарда животных. Экологи говорят, что пожары произошли из-за засухи и рекордной высокой температуры. Столбики термометров поднимались выше отметки в +40 градусов.

На этой неделе, 19 января, на некоторые регионы Австралии обрушились дожди. Частично в воде оказался штат Новый Южный Уэльс. Метеорологи не исключили, что ливни продолжатся и в ближайшие дни. Кроме того, материк атаковали пыльные бури.