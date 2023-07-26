Мир 26 июля 2023, 11:08 Пожар в турецком Кемере уничтожил 180 гектаров леса — СМИ Ahaber: 180 га леса сгорели в турецком Кемере РИА «Новости»

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Лесной пожар в районе турецкого курортного города Кемер продолжается уже более 36 часов. Он уничтожил 180 гектаров территории. Об этом сообщил канал Ahaber.

Спасатели боролись с огнем всю ночь, к тушению привлекали вертолеты. Однако работу осложняют сильные порывы ветра.

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С середины июля в некоторых провинциях Турции установилась аномальная жара — местами температура воздуха поднималась до +50 градусов. При этом погода там ветреная. В этой обстановке легко распространяются лесные пожары. В Кемере сложилась наиболее сложная ситуация. В ряде регионов запретили не только разводить огонь, но даже входить в лес и устраивать пикники.

При этом Генконсульство в Анталье заверило, что туристам ничто не угрожает — им просто не следует предпринимать индивидуальные прогулки в лесной и горной местности, а лучше вовсе не покидать территорию отелей. По периметрам массовых мест отдыха усилили меры пожарной безопасности.