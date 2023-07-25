Мир 25 июля 2023, 12:15 Турция заверила, что лесные пожары не угрожают туристам Генконсульство в Анталье: лесные пожары в Турции не угрожают отелям и объектам туризма Freepik

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Лесные пожары, бушующие в Турции, не угрожают отелям и объектам массового туризма, заверило Генконсульство России в Анталье в беседе с ТАСС. Отдыхающих попросили по возможности не покидать территорию отелей и воздерживаться от индивидуальных прогулок в горной и лесной местности.

Уточняется, что власти усилили меры пожарной безопасности по периметрам самых массовых мест отдыха. К тушению огня привлекли до полутора тысяч специалистов, технику и авиацию. Самая сложная ситуация — в районе Кемера. Дипмиссия следит за развитием событий и находится в постоянном контакте с властями и туроператорами, а также консультирует туристов по возникающим вопросам. Пока обращения от россиян единичны.

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«Призываем наших граждан быть предельно внимательными, следить за обстановкой и новостями, во время стихийных бедствий. <…> В случае возникновения чрезвычайной ситуации рекомендуем строго следовать указаниям местных властей и администрации отеля», — добавили в консульстве.

Туристам посоветовали сохранять контакты туроператора, страховой службы и российского посольства или консульства.

Аномальная жара — местами до +50 градусов — установилась в Анталье и Мугле с середины июля. Сухая погода и ветер спровоцировали разные по масштабности возгорания лесных массивов, полей и кустарников. В некоторых регионаз запретили вход в леса, пикники и разведение огня.