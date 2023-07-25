Эксклюзив 25 июля 2023, 15:31 Лесные пожары в Анталье и Кемере попали на видео Видео «360»: лесные пожары перекинулись на Анталью и Кемер, где отдыхают россияне

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Лесные пожары в Турции перекинулись на курортные районы, пламя подобралось к Анталье и Кемеру, где традиционно отдыхают российские туристы. В распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия.

Отдыхающие сняли на видео огонь, подбирающийся к одному из курортных городов. Местные спасатели начали тушить пламя возле города Гейнюк, сообщило турецкое агентство Anadolu.

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Возгорания пытаются ликвидировать при помощи самолетов, вертолетов и другой специальной техники. В генконсульстве России в Анталье сообщили, что фиксируют единичные обращения от отечественных туристов. Там добавили, что стихия не угрожает отелям и местам скопления людей. Сотрудники диппредставительства посоветовали путешественникам оставаться на территории отелей и «воздерживаться от индивидуальных прогулок в горной и лесной местности».

Сотрудники гендепартамента лесного хозяйства Турции в Twitter рассказали, что продолжают бороться с лесными пожарами в районах Каш, Кемер и Ташыал провинции Анталья. Пламя пытаются сбить также в провинции Маниса и Кахраманмараш, сообщило РИА «Новости».