Мир 07 февраля 2023, 20:56 Пожар в порту Искендеруна локализовали при помощи воздушной техники Минобороны Турции: пожар в порту Искендеруна локализовали при помощи военных самолетов Twitter

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Военные летательные аппараты помогли подавить крупный пожар в порту Искендеруна. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции на своей странице в Twitter.

«Пожар, возникший в порту Искендеруна, был подавлен с воздуха вертолетами, принадлежащими нашим сухопутным войскам, и самолетами, принадлежащими нашим ВВС», — говорится в сообщении.

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Огонь вспыхнул в порту Искендерун после землетрясения вечером 6 февраля. Загорелась зона временного складирования контейнеров для перевозок. Периодически на месте происшествия были слышны взрывы.

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МЧС России пообещало направить на помощь в тушении пожара самолет-амфибию Бе-200. Об этом попросили турецкие власти.

Землетрясение на Ближнем Востоке произошло накануне. Оно затронуло более 15 государств. Более других пострадали Турция и Сирия. На данный момент известно о более 5,5 тысячи погибших в этих странах. Раненых — около 28 тысяч человек. Спасательные работы на месте завалов продолжаются круглосуточно.