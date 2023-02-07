Мир 07 февраля 2023, 20:30 МЧС России передаст Турции самолет-амфибию для тушения пожара в порту Искендеруна МЧС России направит самолет Бе-200 в Турцию для тушения пожара в порту Искендеруна РИА «Новости»

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МЧС России направит самолет-амфибию Бе-200 в Турцию для ликвидации возгорания в порту Искендеруна. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«По обращению турецкой стороны и в соответствии с поручением главы МЧС России Александра Куренкова ведомство направляет самолет Бе-200 в Турецкую Республику», — отметили в МЧС.

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Самолет-амфибия нужен для помощи в тушении сильного возгорания в порту Искендеруна.

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Советник главы министерства Даниил Мартынов не исключил, что в Турцию для подключения к поисково-спасательным работам могут отправить еще одну группу российских спасателей. Первый отряд, состоящий из более 1000 специалистов, прибыл в республику в ночь 7 февраля. Первым делом они отправились на работы в Кахраманмараж — наиболее пострадавший район.

Российских спасателей направили и в Сирию. Туда прилетел самолет Ил-76 МЧС России, на борту которого находились 50 специалистов. Отечественные спасатели 7 февраля нашли и извлекли из-под завалов живого 26-летнего молодого человека, который пробыл там двое суток.