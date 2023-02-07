Мир 07 февраля 2023, 14:15 Пламя объяло всю территорию порта Искендеруна ТАСС: сотни контейнеров по-прежнему горят в порту Искендеруна

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Сотни контейнеров продолжают гореть в порту турецкого города Искендерун. Об этом рассказал корреспондент ТАСС со слов местных работников.

Одним из собеседников журналиста стала сотрудница технологического колледжа. Здание учебного заведения находится достаточно близко к территории порта.

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По словам женщины, пламя до сих пор не устранили. Также она отметила, что над гаванью поднимаются огромные черные клубы дыма.

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«В этом порту горит вообще все», — сказала собеседница ТАСС.

Достоверность ее слов корреспонденту подтвердили сотрудники местной логистической компании. Эта организация, название которой автор материала не указал, оказывает услуги в порту Искендеруна. Офис компании расположен на территории гавани.

«Пожар продолжается. Он очень большой. Горят контейнеры», — отметил представитель организации.

Он отметил, что пожар уже нанес серьезный ущерб. Собеседник ТАСС отметил, что не знает объем и список вещей, уже уничтоженных пожаром.

Пламя на территории порта Искендерун возникло после землетрясений, охвативших юго-восток Турции.