Байден и Зеленский обсудили ситуацию на Запорожской АЭС

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим американским коллегой Джо Байденом, в ходе которого стороны обсудили ситуацию на Запорожской АЭС. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

«Байден присоединился к президенту Зеленскому в призыве к России прекратить военные действия в этом районе и разрешить пожарным и аварийным службам доступ к месту», — говорится в сообщении.

Кроме того, американский лидер обсудил ситуацию на АЭС с заместителем министра энергетики США по вопросам ядерной безопасности.

Ране Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что пожар произошел за пределами Запорожской АЭС. По данным ведомства, возгорание возникло в расположенном рядом учебно-тренировочном корпусе. Также там уточнили, что один из энергоблоков на станции отключен.

По словам представителя пресс-службы атомной электростанции Андрея Туза, радиационный фон не изменен на Запорожской АЭС.