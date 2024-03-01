Мир 01 марта 2024, 10:45 Повод доказать свою независимость. Захарова обратилась к немецким СМИ Спикер МИД Захарова: пресса ФРГ должна спросить Бербок о разговоре офицеров РИА «Новости»

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В интернет попала информация об обсуждении немецкими офицерами удара по Крымскому мосту. Представитель МИД России Мария Захарова посоветовала журналистам добиться комментария министра иностранных дел Германии Анналены Бербок по этому поводу. Она написала об этом в своем Telegram-канале.

«Интересно, что на этот счет думает Анналена Бербок? У немецкой прессы появился хороший повод доказать свою независимость и задать ей вопросы», — заявила Мария Захарова.

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С тем же пожеланием она обратилась к российским СМИ. Мария Захарова заявила, что этот скандал стал новой темой для обращения в посольство Германии.

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила о существовании аудиозаписи разговора высокопоставленных офицеров бундесвера. По ее словам, они обсуждали удары по Крымскому мосту, участие американских и британских военных в конфликте на Украине.

Германия отказалась передавать украинской армии ракеты Taurus из опасений стать одной из сторон конфликта. Аналитик Фабиан Хоффманн заявил, что дело не в присоединении к боевым действиям, а в недоверии военным.