Повар Ким Чен Ына рассказал, от чего растолстел лидер КНДР

Как рассказал Фудзимото, в 2015 году Ким Чен Ын мог за вечер съесть дорогостоящий стейк из Кобе (говядина премиального качества) с сыром Эмменталь и выпить две бутылки шампанского Cristal по 175 фунтов стерлингов (приблизительно 16 250 рублей) за каждую.

Ким Чен Ын также не отказывал себе в высококалорийных блюдах, таких как фуа-гра и говядина Вагью. Их стоимость могла достигать 240 фунтов стерлингов (больше 22 тысяч рублей). Повар добавил, что лидер Северной Кореи ко всему прочему еще и поклонник деликатесного супа из акульих плавников.

Известно, что вес 36-летнего Ким Чен Ын достигает 127 килограммов. Северокорейский лидер страдает от ожирения, уточняет издание.

Последнюю неделю в мировых СМИ то и дело всплывают разные новости о состоянии здоровья Ким Чен Ына. Сначала журналисты писали, что северокорейский лидер после операции на сердце находится в коме, потом — что его мозг якобы умер. А после и вовсе появились сообщения о смерти лидера КНДР.

Однако советник президента Южной Кореи Мун Чжон Ин заявил, что, по данным Сеула, Ким Чен Ын жив и здоров. По его словам, глава КНДР просто перешел на удаленку и с 13 апреля находится в северокорейском курортном городе Вонсане.

Ким Чен Ын не появлялся на публике с середины апреля. Местная пресса периодически публикует его сообщения, но неизвестно насколько они принадлежат Ким Чен Ыну. «360» разбирался с какой целью всю неделю активно распространяли слухи о болезни и даже смерти главы КНДР.

Тем временем президент США Дональд Трамп сообщил журналистам, что знает о состоянии здоровья северокорейского лидера, но рассказывать о нем прессе глава Белого дома не будет.