Трамп знает о состоянии Ким Чен Ына. Но не хочет рассказывать

Глава США Дональд Трамп сообщил журналистам, что знает о состоянии здоровья северокорейского лидера Ким Чен Ына, но не будет рассказывать о нем прессе.

«Я не могу сказать вам точно… У меня есть очень хорошая идея, но не могу говорить об этом сейчас. Я просто желаю ему всего хорошего… Я надеюсь, что с ним все хорошо. Я знаю, как он себя чувствует, относительно говоря», — сказал Трамп.

При этом американский президент уточнил, что журналисты «возможно, узнают в скором будущем (о состоянии Ким Чен Ына)».

Последнюю неделю в мировых СМИ муссируется тема состояния главы КНДР. Сначала журналисты писали, что Ким Чен Ын после операции на сердце находится в коме, потом, что его мозг якобы умер. Затем появились сообщения о смерти Кима.

Однако накануне советник президента Южной Кореи Мун Чжон Ин заявил, что, по данным Сеула, лидер КНДР Ким Чен Ын жив и здоров. Сам северокорейский лидер не появлялся на публике с середины апреля. Местная пресса периодически публикует его сообщения, но насколько они принадлежат Ким Чен Ыну неизвестно.