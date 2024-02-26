Мир 26 февраля 2024, 15:11 Поучения Кэмерона в адрес Путина связали с поражением Украины в Авдеевке Сенатор Джабаров: Великобритании не удастся заставить Путина изменить планы СВО РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украина потерпела поражение на поле боя, поэтому страны Запада попыталась перенести фокус внимания в дипломатическую плоскость. К ним подключилась Великобритания. Первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил Lenta.ru, что политикам не удастся повлиять на спецоперацию.

По его мнению, не стоит реагировать на заявления министра иностранных дел Дэвида Кэмерона. Джабаров обратил внимание, что западные политики начали «поучать» Россию в публичном пространстве после провала контрнаступления Вооруженных сил Украины летом 2023 года и утраты Авдеевки.

Реклама

«Теперь они пытаются перенести упор на такую дипломатическую панель, пытаясь с точки зрения различных больших политиков начать обвинять Россию в чем-то, призывать ее передумать, изменить свои планы по СВО», — сказал он.

Сенатор заявил, что Дэвид Кэмерон не достоин внимания. Джабаров напомнил о его промахах на посту премьер-министра Великобритании.

Британский министр призвал доказать президенту Владимиру Путину, что Россия не одержит победу в конфликте на Украине. Представитель российского МИД Мария Захарова назвала его высказывание «валянием дурака».