Мир 26 февраля 2024, 12:12 Кэмерон захотел доказать Путину невозможность победить на Украине Кэмерон: нужно доказать Путину невозможность победить на Украине Lev Radin / Global Look Press

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Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон решил игнорировать провалы ВСУ на поле боя и заявил о том, что Россия все равно не сможет одержать победу. Этот тезис, по его словам, нужно доказать президенту Владимиру Путину. Заявление об этом британский премьер опубликовал в соцсети X.

«Спустя два года <…> Путин верит, что ему еще удастся одержать победу. Наша задача — доказать, что он ошибается», — написал Кэмерон.

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Российские военнослужащие освободили Авдеевку, откуда с 2014 года ВСУ обстреливали Донецк. О полном освобождении города глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину вечером 17 февраля. Это стало одной из важнейших побед в ходе СВО.

В понедельник, 26 февраля, глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Авдеевка полностью зачищена.

«Исходя из того, что там очень много объектов проверено, и с учетом того, что наши подразделения двинулись уже дальше, то да, Авдеевка зачищена», — указал он в эфире Первого канала.