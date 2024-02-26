Мир 26 февраля 2024, 14:34 Захарова ответила усомнившемуся в победе Путина главе МИД Британии Кэмерону Захарова увидела недоговоренность в словах главы МИД Британии Кэмерона о Путине Bernd von Jutrczenka / Global Look Press

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Заявивший о готовности показать президенту России Владимиру Путину невозможность победить на Украине министр внутренних дел Великобритании Дэвид Кэмерон не указал в своем заявлении о провале целей НАТО. Об этом в Telegram-канале написала официальный представитель МИД Мария Захарова.

Она напомнила, что британский министр опубликовал на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) заявление, в котором отметил, что спустя два года после начала специальной военной операции Путин полагает, что еще может одержать победу.

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«Наша задача — доказать, что он неправ», — добавил британский министр.

Захарова отметила, что Кэмерон так и не признался, что поставленная перед НАТО задача «стратегического поражения России» полностью провалилась.

«Что касается стремления „доказать недоказуемое“ — это monkey business (валяние дурака. — прим. ред.), любимое занятие английской бюрократии», — резюмировала глава МИД России.

Пользователи в комментариях к посту Дэвида Кэмерона отметили, что ни один из западных политиков не призывал обе стороны вступить в переговоры. Комментаторы подчеркнули, что боевые действия продолжаются только потому, что военные корпорации продолжают получать большие деньги от поставок оружия ВСУ.