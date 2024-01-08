Мир 08 января 2024, 08:14 Украинский депутат обратился к киевлянам с необычным заявлением после прорыва канализации Депутат Рады Кучеренко призвал жителей Киева поумнеть после прорыва канализации Oleksii Chumachenko/Keystone Press Agency/globallookpress

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Жители Киева, возможно, станут умнее в будущем. Об этом в Facebook* заявил депутат Верховной рады, первый замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко, комментируя крупную коммунальную аварию в столице Украины.

Он также прикрепил к своему сообщению фотографию с прорывом канализации.

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«Когда-то киевляне, возможно, поумнеют. Дожить бы», — отметил Кучеренко.

Перед этим депутат опубликовал сообщение с просьбой «рационально» использовать электричество из-за морозов. Он предупредил жителей Киева, что из-за непогоды «могут быть проблемы».

Ранее массив Борщаговка на западе украинской столицы затопило нечистотами. Специалисты смогли устранить утечку, но морозы помешали расчистить территорию. Киевская мэрия не стала комментировать ситуацию. По информации СМИ, жители района выразили крайнее недовольство в связи с коммунальной аварией.

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