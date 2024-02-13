13 февраля 2024, 21:49
Потери ВСУ в Селидове могли слить с подачи Залужного
Политолог Марков: люди Залужного могли слить данные о погибших в Селидове
Информацию о потерях ВСУ в Селидове могли обнародовать люди экс-главкома ВСУ Валерия Залужного. Такое предположение высказал в Telegram-канале политолог Сергей Марков.
«Могли люди Залужного так отомстить новому главкому ВСУ Александру Сырскому. У них так возможно», — написал он.
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Марков предположил, что информацию о нахождении в Селидове украинских военных могла узнать российская разведка или ее передали ВС России местные жители, живущие на подконтрольных Украине территориях.
Экс-депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук сообщил об обстреле военного полигона в Селидово. В результате ударов погибли до 1,5 тысячи украинских военнослужащих.
По данным «Военного обозрения», на полигоне готовили резервные силы, которые командование ВСУ планировало перебросить к Авдеевке.
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