Мир 13 февраля 2024, 21:49 Потери ВСУ в Селидове могли слить с подачи Залужного Политолог Марков: люди Залужного могли слить данные о погибших в Селидове РИА «Новости»

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Информацию о потерях ВСУ в Селидове могли обнародовать люди экс-главкома ВСУ Валерия Залужного. Такое предположение высказал в Telegram-канале политолог Сергей Марков.

«Могли люди Залужного так отомстить новому главкому ВСУ Александру Сырскому. У них так возможно», — написал он.

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Марков предположил, что информацию о нахождении в Селидове украинских военных могла узнать российская разведка или ее передали ВС России местные жители, живущие на подконтрольных Украине территориях.

Экс-депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук сообщил об обстреле военного полигона в Селидово. В результате ударов погибли до 1,5 тысячи украинских военнослужащих.

По данным «Военного обозрения», на полигоне готовили резервные силы, которые командование ВСУ планировало перебросить к Авдеевке.