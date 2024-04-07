Мир 07 апреля 2024, 09:14 «Поступить по-мужски». Макрону предложили возглавить французских военных на Украине Депутат Шеремет: пусть Макрон сам возглавит французский оккупационный корпус Bernd von Jutrczenka/dpa / Global Look Press

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Президенту Франции Эммануэлю Макрону нужно поступить «по-мужски» и лично возглавить на Украине французских военных, раз он так хочет отправить на гибель свой народ. Такое заявление в интервью РИА «Новости» сделал депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет.

«Макрону выпала возможность поступить по-мужски. Если ему так не терпится отправить сыновей французского народа на верную гибель, то пусть покажет пример и лично возглавит французский оккупационный корпус», — сказал он.

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Шеремет отметил, что у нынешнего французского лидера есть шанс недолго побыть в роли императора Наполеона. Но российские войска обязательно напомнят французским, чем заканчиваются походы и агрессия против России.

«Мы готовы преподать им урок истории», — подчеркнул Шеремет.

При этом, как отмечали в Госдуме ранее, пребывание французских солдат на Украине, если их туда отправят, будет нелегальным.

Ранее Макрон предложил отправить войска на Украину. Идея президенту Владимиру Зеленскому понравилась, он поддержал ее. Макрон также призывал немецкого канцлера Олафа Шольца и президента США Джо Байдена «занять позицию стратегической двусмысленности» по отношению к России, но те отвергли предложение.