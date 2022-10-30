Число погибших в давке в Сеуле россиянок выросло до четырех | 360°

Мир 30 октября 2022, 11:22 Число погибших в давке в Сеуле россиянок выросло до четырех Посольство сообщило о четырех погибших россиянках в давке в Сеуле

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Число погибших в массовой давке в Сеуле россиянок выросло до четырех, сообщили ТАСС в посольстве РФ. Их личности устанавливаются.

Ранее было известно о трех погибших россиянках во время ЧП в столице Южной Корее. В общей сложности, по последним данным, погиб 151 человек, 82 получили травмы, 19 из них в тяжелом состоянии.

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Полиция ранее установили личности 140 жертв давки. Среди них есть граждане Узбекистана, Норвегии, Китая и Ирана. Власти Сеула получили более 3,7 тысяч обращений о пропавших без вести после трагедии.

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Давка началась накануне вечером в узком переулке. Его ширина составляла всего четыре метра, дорога спускалась вниз. СМИ распространили версию, что часть собравшихся на массовое мероприятие в этом районе могли споткнуться, а остальные начали их подталкивать сзади. По предварительным данным, большинство людей скончались от остановки сердца, вызванной удушьем.

Телеканал YTN сообщал, что давку вызвало появление знаменитости, звезду заметили в одном из баров и бросились в ту сторону. Люди пытались спастись, бросившись в заведения поблизости, но их туда не пускали.

В Южной Корее объявили национальный траур до 5 ноября.