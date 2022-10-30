Власти Сеула получили свыше 3,7 тысячи обращений о пропавших без вести после массовой давки | 360°

Мир 30 октября 2022, 11:14 Власти Сеула получили свыше 3,7 тысячи обращений о пропавших без вести после массовой давки Yonhap: власти Сеула получили 3,7 тысячи обращений о пропавших без вести после давки Соцсети

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Администрация Сеула получила более 3,7 тысяч обращений о пропавших без вести после массовой давки в районе Итхэвон, сообщило агентство . По последним данным, в результате ЧП погиб 151 человек.

Местные власти смогли установить личности 140 погибших. Среди них есть иностранцы. Известно о трех погибших россиянках, гражданах Китая, Ирана, Норвегии и Узбекистана. Травмы получили 82 человека.

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Большинство погибших женского пола. Их возраст колеблется от 10 до 30 лет, уточнил телеканал CNN. В Южной Корее объявили национальный траур. Он продлится до 5 ноября.

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По предварительным данным, огромное количество людей скопилось в узком переулке, когда кто-то заметил популярного исполнителя. Люди бросились в его сторону и начали давить друг друга.

Посольство РФ ранее подтвердило смерть трех россиянок, выразив соболезнования их близким. В настоящее время, по данным местных СМИ, место давки оцепили.