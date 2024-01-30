30 января 2024, 00:38
Постпреды ЕС одобрили предложение по доходам от замороженных активов РФ
Послы ЕС согласовали конфискацию прибыли от замороженных активов РФ
Послы Европейского союза предварительно одобрили использование доходов от замороженных российских активов. Об этом заявили в сообщении бельгийской миссии при ЕС в соцсети X.
«Послы ЕС только что в принципе согласовали предложение об использовании доходов от замороженных активов для поддержки реконструкции Украины», — уточнило председательство Бельгии в совете ЕС.
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По словам одного из европейских дипломатов, Еврокомиссия предлагала аккумулировать доходы, полученные от замороженных активов РФ на специальных счетах.
Их могли бы использовать в будущем для финансирования Украины, но пока речь об их переводе в бюджет ЕС или украинским властям не идет. Необходимо еще разработать механизм передачи денежных средств.
Ранее эксперты предупредили, что подобный шаг серьезно ударит по евро и доллару.
До этого МИД РФ предупредило о последствиях конфискации российской недвижимости и активов. В дипведомстве сообщили, что подобные действия западных стран нарушают «основополагающие принципы и нормы международного права, включая суверенное равенство государств». Все они повлекут адекватный и эффективный ответ со стороны России.
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