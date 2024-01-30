Мир 30 января 2024, 00:38 Постпреды ЕС одобрили предложение по доходам от замороженных активов РФ Послы ЕС согласовали конфискацию прибыли от замороженных активов РФ РИА «Новости»

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Послы Европейского союза предварительно одобрили использование доходов от замороженных российских активов. Об этом заявили в сообщении бельгийской миссии при ЕС в соцсети X.

«Послы ЕС только что в принципе согласовали предложение об использовании доходов от замороженных активов для поддержки реконструкции Украины», — уточнило председательство Бельгии в совете ЕС.

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По словам одного из европейских дипломатов, Еврокомиссия предлагала аккумулировать доходы, полученные от замороженных активов РФ на специальных счетах.

Их могли бы использовать в будущем для финансирования Украины, но пока речь об их переводе в бюджет ЕС или украинским властям не идет. Необходимо еще разработать механизм передачи денежных средств.

Ранее эксперты предупредили, что подобный шаг серьезно ударит по евро и доллару.

До этого МИД РФ предупредило о последствиях конфискации российской недвижимости и активов. В дипведомстве сообщили, что подобные действия западных стран нарушают «основополагающие принципы и нормы международного права, включая суверенное равенство государств». Все они повлекут адекватный и эффективный ответ со стороны России.