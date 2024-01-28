Мир 28 января 2024, 08:21 «Неприкрытое воровство». Россия предупредила Запад о последствиях конфискации недвижимости МИД: РФ эффективно ответит на любые попытки стран Запада конфисковать активы РИА «Новости»

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Россия адекватно и эффективно ответит на любые попытки коллективного Запада конфисковать российскую недвижимость и активы. Такое заявление сделали в МИД РФ, написало РИА «Новости».

«Изъятие имущества Российской Федерации неправомерно и нарушает основополагающие принципы и нормы международного права, включая суверенное равенство государств», — сообщили в дипведомстве.

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В МИД РФ добавили, что западные страны по отношению к российской собственности принимают нелегитимные меры. Любые попытки конфисковать имущество или активы России неминуемо повлекут адекватный и эффективный ответ, предупредили в министерстве.

«Вопиющее посягательство на суверенную недвижимость и банальное, неприкрытое воровство одной группой государств собственности другого», — оценили в МИД РФ действия Запада.

Евросоюз приступил к технической работе по использованию доходов от замороженных российских активов в интересах Украины. Комитет по международным отношениям американского сената почти единогласно высказался за этот законопроект. Но окончательное решение по конфискации вряд ли будет положительным, уверены эксперты, ведь у Штатов возникнут проблемы.

Конфискация Евросоюзом прибыли от российских активов ударит по евро — привлекательность валюты может снизиться. То же самое произойдет и долларом. Запад в целом начал считать, что Россия намерена разрушить мировую финансовую систему.