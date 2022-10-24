Постпредство России раскрыло подробности письма Гутерришу о «грязной бомбе» | 360°

Мир 24 октября 2022, 23:12 Постпредство России раскрыло подробности письма Гутерришу о «грязной бомбе» Зампостпреда в ООН Полянский пообещал огласку о провокации Украины с «грязной бомбой» РИА "Новости"

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Россия обладает полными сведениями о том, что Украина готовит провокацию с использованием «грязной бомбы». Эта информация должна стать достоянием общественности и первым шагом станет письмо на имя генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением перед журналистами выступил первый заместитель постоянного представителя России в организации Дмитрий Полянский.

Он напомнил, что министр обороны Сергей Шойгу в ходе телефонных переговоров с представителями США, Великобритании и Франции предупредил о предстоящей провокации украинских властей.

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«Те заявили, что к этому не причастны. Тем не менее, у нас есть четкие сведения, что украинцы планируют такую провокацию», — отметил Полянский.

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Он подчеркнул, что эту информацию необходимо донести до мирового сообщества.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Россия поднимет вопрос в ООН об использовании Украиной «грязной бомбы». Он пояснил, что в распоряжении российской стороны оказались данные об организациях, готовых сделать для украинских властей маломощный ядерный боеприпас для последующего обвинения России.

RT напомнил, что сегодня ситуацию о возможном применении Украиной «грязной бомбы» обсудил глава Генштаба Вооруженных Сил России Валерий Герасимов с начальником штаба обороны Великобритании Энтони Радакином.