Россия направит генсеку ООН письмо о подготовке Украиной «грязной бомбы» | 360°

Мир 24 октября 2022, 18:54 Россия направит генсеку ООН письмо о подготовке Украиной «грязной бомбы» Зампостпреда ООН Полянский: Гутерриш получит письмо о провокации Киева с «грязной бомбой» РИА "Новости"

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Постоянное представительство России направит генеральному секретарю ООН письмо с подробными доказательствами подготовки властями Украины провокации с применением «грязной бомбы». Об этом на своей странице в Twitter написал первый заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский.

В посте он поставил ссылку на сообщение Министерства иностранных дел России, в котором говорилось о брифинге начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.

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«Подробнее о готовящейся украинской провокации с „грязной бомбой“. Мы отправим письмо Антониу Гутерришу по этому вопросу сегодня», — написал Полянский.

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О том, что Россия намерена поднять вопрос в ООН о подготовке Украиной использования «грязной бомбы» для провокации, ранее заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Он подчеркнул, что российская сторона располагает данными об украинских организациях, которые могут сделать маломощный ядерный боеприпас и провести его детонацию для последующего обвинения России.

Генерал-лейтенант Игорь Кириллов отметил, что срабатывание «грязной бомбы» приведет к радиационному заражению территории общей площадью несколько тысяч квадратных километров. По его словам, власти Украины намерены запугать местное население, увеличить потоки беженцев в страны Европы и представить Россию в качестве ядерного террориста.