Власть 24 октября 2022, 14:15 Россия поднимет в ООН вопрос о подготовке Украиной «грязной бомбы» — Лавров Глава МИД Лавров: Россия поднимет в ООН вопрос о подготовке Украиной «грязной бомбы» РИА "Новости"

Читать 360tv в

Россия собирается поднять вопрос о подготовке киевским режимом «грязной бомбы» в ООН. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщил ТАСС.

У российской стороны есть конкретные данные об институтах на Украине, которые могут сделать «грязную бомбу». Российский министр подчеркнул, что это не пустое обвинение. Россия перепроверила информацию о возможной провокации со стороны киевского режима.

Реклама

Лавров добавил, что РФ до конца разберется в вопросе возможного применения украинской стороной «грязной бомбы». Нужно не допустить подобной провокации, сказал он.

Реклама

Глава МИД России подчеркнул, что у российских властей нет сведений о направлении экспертов МАГАТЭ на Украину.

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба написал в Twitter, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси дал согласие на отправку в страну экспертов после заявления РФ о работах над созданием украинской стороной «грязной бомбы». Накануне озабоченность по этому вопросу высказал глава Минобороны России Сергей Шойгу.