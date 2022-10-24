24 октября 2022, 14:15
Россия поднимет в ООН вопрос о подготовке Украиной «грязной бомбы» — Лавров
Глава МИД Лавров: Россия поднимет в ООН вопрос о подготовке Украиной «грязной бомбы»
Россия собирается поднять вопрос о подготовке киевским режимом «грязной бомбы» в ООН. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщил ТАСС.
У российской стороны есть конкретные данные об институтах на Украине, которые могут сделать «грязную бомбу». Российский министр подчеркнул, что это не пустое обвинение. Россия перепроверила информацию о возможной провокации со стороны киевского режима.
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Лавров добавил, что РФ до конца разберется в вопросе возможного применения украинской стороной «грязной бомбы». Нужно не допустить подобной провокации, сказал он.
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Глава МИД России подчеркнул, что у российских властей нет сведений о направлении экспертов МАГАТЭ на Украину.
Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба написал в Twitter, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси дал согласие на отправку в страну экспертов после заявления РФ о работах над созданием украинской стороной «грязной бомбы». Накануне озабоченность по этому вопросу высказал глава Минобороны России Сергей Шойгу.
Сергей Лавров
Россия
ООН
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