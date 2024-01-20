Происшествия 20 января 2024, 09:07 Новые мины нашли рядом с Запорожской АЭС МАГАТЭ обнаружило новые мины на периферии территории Запорожской АЭС РИА «Новости»

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Представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) вновь обнаружили мины на территории Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщила пресс-служба организации.

«Группа специалистов агентства вновь обнаружила мины в буферной зоне по периметру ЗАЭС. Для персонала атомного объекта это недоступная территория», — отметили в МАГАТЭ.

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В пресс-службе подчеркнули, что наличие снарядов в такой близости от ЗАЭС противоречит правилам безопасности агентства.

В прошлом году представители МАГАТЭ также нашли противопехотные мины между внешним и внутренним ограждением по периметру ЗАЭС. Рабочая группа агентства находится на станции с 1 сентября 2022 года.

Осенью прошлого года глава МАТАГЭ Рафаэль Гроссии сообщил, что украинский президент Владимир Зеленский пообещал ему не обстреливать атомную станцию. Член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал такое заявления признанием киевского режима в обстрелах ЗАЭС, которые произошли ранее.