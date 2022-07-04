ФРГ предупредили об опасности остановки поставок российского газа

Вероятность полной приостановки поставок российского газа в Германию очень высокая, поскольку президент РФ Владимир Путин может сделать энергоноситель оружием в противостоянии с Евросоюзом. Об этом в эфире телеканала Welt заявил журналист Кристоф Ваннер.

По его словам, Россия начала отключать поставки газа в некоторые страны Евросоюза из-за некой технической неисправности. Ваннер уверен, что дело заключается в том, что Россия вступила в экономическое противостояние с ЕС.

Днем 4 июля биржевая стоимость газа на лондонской бирже ICE впервые с марта поднялась выше 1700 долларов за тысячу кубов.

Издание Bild писало, что около половины жителей ФРГ боятся замерзнуть ближайшей зимой из-за высокой стоимости энергоресурсов.