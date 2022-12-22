Мир 22 декабря 2022, 13:44 Поставки ВСУ нового оружия продлят страдания украинцев — Кремль Пресс-секретарь Песков: США продолжают линию на борьбу с Россией до последнего украинца

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Вооружая киевский режим, Запад продлевает страдания рядовых украинцев и продолжает борьбу с Россией до последнего жителя страны. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его процитировали «Известия».

США и другие страны, подчеркнул официальный представитель Кремля, пошли по пути постоянного расширения ассортимента и повышения технического уровня поставляемых Вооруженным силам Украины вооружений.

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Демилитаризация является одной из целей спецоперации, и ЗРК Patriot, по его словам, станет очередной мишенью. Наращивание военной помощи не поможет как можно скорее разрешить конфликт или помешать России вести спецоперацию.

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«Но это приводит к тому, что, к сожалению, страдания украинского народа будут продолжаться дольше, чем могли бы», — предупредил журналистов Песков.

Пресс-секретарь Владимира Путина обратил внимание на то, что президент Украины Владимир Зеленский в Вашингтоне не обсуждал с американским лидером Джо Байденом мирные переговоры или прекращение обстрелов жилых домов в Донбассе.

Песков заявил, что этот визит подтвердил желание США продолжать свою тактику — де-факто и опосредованно сражаться с Россией до последнего украинца.