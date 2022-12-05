Мир 05 декабря 2022, 09:14 Поставки военной помощи Украине истощили многолетний запас оружия в США National Review: США истощили запас ракетного оружия из-за военной помощи Украине Defense.gov

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Поставки военной помощи украинской армии почти полностью истощили многолетний запас ракетного оружия в США. Об этом изданию National Review сообщил генеральный директор одной из частных американских военных компаний Грег Хейес.

«Поставки на Украину почти полностью истощили запасы для ПЗРК Stinger, рассчитанные на 13 лет. Также теперь почти нет запасов для ПТРК Javelin», — рассказал он.

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Хейес отметил, что на протяжении последних 18 лет США не делали заказы по приобретению переносных зенитных комплексов.

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Ранее полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с «360» предположил, что США используют конфликт на Украине для обновления собственного военно-промышленного комплекса. Он уточнил, что на Украину в основном идут устаревшие образцы вооружений, тогда как новые орудия остаются в США.

Также стало известно, что власти США заключили контракт с компанией Lockheed Martin на производство реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Общая сумма сделки превысила 430 миллионов долларов.