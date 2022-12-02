Мир 02 декабря 2022, 04:32 Пентагон заключил контракт на производство РСЗО HIMARS на $430 млн Минобороны США заключило с Lockheed Martin контракт на производство РСЗО HIMARS Публичное достояние

Читать 360tv в

Американская компания Lockheed Martin получила контракт на сумму более 430 миллионов долларов на производство реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Системы разработают для нужд США и ее зарубежных партнеров, говорится в сообщении Пентагона.

«Корпорация Lockheed Martin <…> получила контракт <…> на сумму в 430 930 711 долларов на производство HIMARS и предоставление услуг для поддержки оперативных нужд армии и различных иностранных партнеров», — отмечаетсяв заявлении.

Реклама

РСЗО передадут до 31 декабря 2025 года. HIMARS является мобильной системой, ее дальность стрельбы составляет порядка 30-80 километров в зависимости от типа боеприпасов. Такие РСЗО поставляются Западом Украине. ВСУ используют HIMARS для обстрелов жилых кварталов населенных пунктов в Донбассе.

Реклама

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили установку HIMARS с украинским экипажем. Это произошло в районе населенного пункта Ореховатка в ДНР.