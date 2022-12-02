02 декабря 2022, 04:32
Пентагон заключил контракт на производство РСЗО HIMARS на $430 млн
Минобороны США заключило с Lockheed Martin контракт на производство РСЗО HIMARS
Американская компания Lockheed Martin получила контракт на сумму более 430 миллионов долларов на производство реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Системы разработают для нужд США и ее зарубежных партнеров, говорится в сообщении Пентагона.
«Корпорация Lockheed Martin <…> получила контракт <…> на сумму в 430 930 711 долларов на производство HIMARS и предоставление услуг для поддержки оперативных нужд армии и различных иностранных партнеров», — отмечаетсяв заявлении.
Реклама
РСЗО передадут до 31 декабря 2025 года. HIMARS является мобильной системой, ее дальность стрельбы составляет порядка 30-80 километров в зависимости от типа боеприпасов. Такие РСЗО поставляются Западом Украине. ВСУ используют HIMARS для обстрелов жилых кварталов населенных пунктов в Донбассе.
Реклама
Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили установку HIMARS с украинским экипажем. Это произошло в районе населенного пункта Ореховатка в ДНР.
США
Реклама
Реклама