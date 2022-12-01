01 декабря 2022, 14:01
США обновят военный комплекс за счет поставок Украине
Полковник Матвийчук сказал, что ВСУ придется создать новое подразделение под ЗРК NASAMS
Пентагон заявил, что США заключили контракт на 1,2 миллиарда долларов на закупку ЗРК NASAMS для Украины. Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук сказал, что текущие поставки оружия Украине тесно связаны с процессом обновления военно-промышленного комплекса Штатов.
«Украинский президент Владимир Зеленский постоянно фантазирует. Ему казалось, что ВСУ получают самое лучшее оружие и что они смогут противостоять России», — отметил он.
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По словам Матвийчука, текущее оснащение украинской армии в ходе боестолкновений показало свою неработоспособность.
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«Солдаты ВСУ не умеют управляться с такой техникой. Поэтому они сами усугубляют последствия ударов ВС России», — сказал он.
Это вынудило США на новые поставки. Однако и с NASAMS придется повозиться.
«Украинской армии придется приспосабливаться. Для NASAMS нужны свои огневые позиции системы управления. Но самое главное — все установки должны быть завязаны в едином радиолокационном поле», — рассказал Матвийчук.
Он отметил, что для корректной работы NASAMS ВСУ придется создать несколько подразделений разведки, которые по факту являются громоздким комплексом технических и военных средств.
Также собеседник «360» подчеркнул важность правильной подготовки личного состава для таких частей.
«Военнослужащий должен быть подготовлен к использованию этого комплекса. Тут нужны грамотные офицеры. А с этим у ВСУ проблемы», — сказал Матвийчук.
По его словам, обслуживание NASAMS дорогостоящее.
«Ракеты для этих систем стоят больших денег, а расход их достаточно велик. Всему Западу придется работать на их производство», — сказал он.
Также Матвийчук поделился характеристиками ЗРК NASAMS.
«По высоте эти системы перекрывают почти все российские ракеты, но по всем остальным характеристикам они отстают», — описал он.
Собеседник «360» сказал, что США неспроста накачивает ВСУ оружием.
«Соединенные Штаты намеренно затягивают конфликт. Американцы — великие стратеги с точки зрения выколачивания прибыли», — рассказал Матвийчук.
Он рассказал, что США начали модернизацию ВПК. Для этого нужны огромные средства. В США рассчитывают получить эти деньги через два-три года.
«Существование Украины к тому моменту их практически не интересует. Им важно выйти на проектные мощности», — сказал Матвийчук.
Он заявил, что Украине отправили уже немало оружия. Нынешние поставки, по его мнению, уже больше похожи на моральную поддержку.
Украина
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