Эксклюзив 01 декабря 2022, 14:01 США обновят военный комплекс за счет поставок Украине Полковник Матвийчук сказал, что ВСУ придется создать новое подразделение под ЗРК NASAMS

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Пентагон заявил, что США заключили контракт на 1,2 миллиарда долларов на закупку ЗРК NASAMS для Украины. Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук сказал, что текущие поставки оружия Украине тесно связаны с процессом обновления военно-промышленного комплекса Штатов.

«Украинский президент Владимир Зеленский постоянно фантазирует. Ему казалось, что ВСУ получают самое лучшее оружие и что они смогут противостоять России», — отметил он.

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По словам Матвийчука, текущее оснащение украинской армии в ходе боестолкновений показало свою неработоспособность.

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«Солдаты ВСУ не умеют управляться с такой техникой. Поэтому они сами усугубляют последствия ударов ВС России», — сказал он.

Это вынудило США на новые поставки. Однако и с NASAMS придется повозиться.

РИА «Новости»

«Украинской армии придется приспосабливаться. Для NASAMS нужны свои огневые позиции системы управления. Но самое главное — все установки должны быть завязаны в едином радиолокационном поле», — рассказал Матвийчук.

Он отметил, что для корректной работы NASAMS ВСУ придется создать несколько подразделений разведки, которые по факту являются громоздким комплексом технических и военных средств.

Также собеседник «360» подчеркнул важность правильной подготовки личного состава для таких частей.

«Военнослужащий должен быть подготовлен к использованию этого комплекса. Тут нужны грамотные офицеры. А с этим у ВСУ проблемы», — сказал Матвийчук.

По его словам, обслуживание NASAMS дорогостоящее.

«Ракеты для этих систем стоят больших денег, а расход их достаточно велик. Всему Западу придется работать на их производство», — сказал он.

Также Матвийчук поделился характеристиками ЗРК NASAMS.

«По высоте эти системы перекрывают почти все российские ракеты, но по всем остальным характеристикам они отстают», — описал он.

Собеседник «360» сказал, что США неспроста накачивает ВСУ оружием.

РИА «Новости»

«Соединенные Штаты намеренно затягивают конфликт. Американцы — великие стратеги с точки зрения выколачивания прибыли», — рассказал Матвийчук.

Он рассказал, что США начали модернизацию ВПК. Для этого нужны огромные средства. В США рассчитывают получить эти деньги через два-три года.

«Существование Украины к тому моменту их практически не интересует. Им важно выйти на проектные мощности», — сказал Матвийчук.

Он заявил, что Украине отправили уже немало оружия. Нынешние поставки, по его мнению, уже больше похожи на моральную поддержку.