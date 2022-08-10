Поставки российской нефти в Чехию по «Дружбе» не возобновят

Поставки российской нефти по южной ветке трубопровода «Дружба» в Чехию не станут восстанавливать, об этом сообщила помощник главы компании — оператора словацкого участка нефтепровода Transpetrol Линда Вашковичова.

«Поставка [нефти] в Чехию не будет обновлена», — заявила Вашковичова, ее слова процитировало РИА «Новости».

При этом помощник главы компании не дала никаких объяснений такого решения.

Прокачку по южной ветке нефтепровода «Дружба» остановила компания «Укртранснафта», тем самым лишив поставок Венгрию, Чехию и Словакию. Из-за санкций Евросоюза «Транснефть» не сумела оплатить услуги оператора системы магистральных нефтепроводов Украины. «Газпромбанк, обслуживающий платежи, уведомил, что платеж возвращен из-за вступления в силу седьмого пакета антироссийских санкций. Остановка транзита произошла 4 августа в 06:10 утра.

Венгерская MOL ожидает возобновления поставок нефти по трубопроводу «Дружба» в ближайшее время. Представители компании заявили, что самостоятельно оплатили транзит топлива через украинскую территорию.