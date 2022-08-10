Венгерская компания MOL ожидает возобновления поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба» в ближайшие дни, сообщило РИА «Новости». Представители компании заявили, что самостоятельно оплатили транзит топлива через украинскую территорию.

Рассчиталась с Украиной и другая европейская компания. О переводе средств за транзит по «Дружбе» заявили в словацкой Slovnaft, сообщил ТАСС.

Накануне стало известно, что MOL вызвалась оплатить прокачку нефти. Компания инициировала переговоры по поводу передачи им таких полномочий.

Ранее советник президента «Транснефти» Игорь Демин заявил, что «Укртранснафта» прекратила транзит нефти из России из-за антироссийских санкций. По этой ветви «Дружбы» топливо поступает в Венгрию, Словакию и Чехию. Российская компания уведомила о сложившейся ситуации все стороны, а также Минэнерго РФ.