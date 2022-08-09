Украина приостановила транзит российской нефти в Европу по трубопроводу «Дружба»

Компания «Укртранснафта» прекратила транзит российской нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба», сообщили РИА «Новости» в «Транснефти». Энергоноситель поступал в сторону Венгрии, Чехии и Словакии.

Речь идет об остановке прокачки нефти по южной ветке «Дружбы». Представители российской компании заявили агентству, что из-за санкций Евросоюза «Транснефть» не сумела оплатить услуги «Укртранснафты».

«Газпромбанк, обслуживающий платежи, уведомил нас, что платеж возвращен в связи со вступлением регламента Евросоюза, то есть седьмого пакета санкций», — рассказали в «Транснефти». Там добавили, что поставки углеводородов продолжают через Белоруссию — в сторону Польши и Германии.

Накануне агентство Bloomberg сообщило о рекордно высоких поставках российской нефти в страны Южной Европы. По данным аналитиков, это снизило объем закупок топлива в североевропейских странах.