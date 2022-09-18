Поставки оружия на Украину назвали бизнесом США и Великобритании | 360°

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Поставки оружия на Украину назвали бизнесом США и Великобритании

Полянский назвал Запад пособником преступлений Украины за поставки оружия

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Великобритания и США превратили поставки дальнобойной артиллерии и ракетных установок на Украину в прибыльный бизнес-проект, несмотря на то, что это делает их пособниками преступлений киевского режима. Об этом на своей странице в Twitter написал первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Twitter

Twitter

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«Обеспечение киевского режима дальнобойной артиллерией и ракетными установками делает наших бывших западных партнеров соучастниками преступлений нацистской Украины против мирных жителей. Отвратительно, что поставки оружия — прибыльный бизнес-проект для США и Великобритании. Где пресловутые „западные ценности“?» — задался вопросом дипломат.

Посол России в США Анатолий Антонов предупредил, что передача украинским боевикам баллистических ракет ATACMS приведет к прямому военному столкновению России и США. Он пояснил, что дальность боеприпасов составляет 300 километров, что несет прямую угрозу приграничным регионам и крупным городам России.

Запрос о поставках этого вида вооружения Украина направила в США. По данным СМИ, кроме ракет ATACMS в заявке фигурирует еще 28 пунктов.

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