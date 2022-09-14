Поставки на Украину ракет ATACMS приведут к прямому конфликту России и США | 360°

Все новости

Происшествия

15 сентября 2022, 00:14

Мужчина убил продавщицу булочной в Подмосковье

Происшествия

15 сентября 2022, 00:02

Подмосковный инспектор ГИБДД спас девушку от попытки суицида

Реклама

Криминал

14 сентября 2022, 23:37

Дело о пожаре в московском квест-руме пополнилось вторым обвиняемым

Эксклюзив

14 сентября 2022, 23:30

Михаил Онуфриенко: наивность не доведет ВСУ до добра

Подмосковье

14 сентября 2022, 23:28

«Газпром» выделит более 10 млрд рублей на новую газификацию Московской области

Общество

14 сентября 2022, 23:27

Суд в Москве приостановил работу ресторана Моргенштерна

Спецоперация

14 сентября 2022, 23:16

Поставки на Украину ракет ATACMS приведут к прямому конфликту России и США

Мир

14 сентября 2022, 23:07

Проект гарантий безопасности Украины назвали признаком краха Зеленского

Здоровье

14 сентября 2022, 23:00

Двухлетняя девочка умерла от ОРВИ в детсаду Петербурга. Иногда последствия простой простуды могут стать фатальными

Спецоперация

14 сентября 2022, 23:16

Поставки на Украину ракет ATACMS приведут к прямому конфликту России и США

Посол Антонов предупредил о риске конфликта России и США при поставках ВСУ ракет ATACMS

Читать 360tv в

Передача Украине баллистических ракет ATACMS несет серьезную угрозу России: дальность оружия достигает 300 километров. Если США примут решение начать поставки ракет, это приведет их к прямому военному конфликту с Россией. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил сделал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Дипломат подчеркнул, что под угрозой ракетного удара окажутся крупные российские города, заводы и объекты транспортной инфраструктуры.

Реклама

«Подобный сценарий будет означать прямое втягивание США в военное противостояние с Россией», — заявил Антонов.

Реклама

Посол напомнил, что ВСУ обстрелами мирных городов Донбасса уже доказали, что нормы гуманитарного права для них ничего не стоят даже на тех территориях, которые киевский режим формально считает своими. Поэтому при передаче Украине дальнобойного оружия можно не сомневаться, что начнутся обстрелы российских регионов.

Ракеты ATACMS вошли в список из 29 пунктов, которые Украина запросила у США. Об этом ранее сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на документ, который внесли на рассмотрение Конгресса. В заявке говорится, что новое оружие предназначено для продолжения наступательных действий в 2023 году.

Ранее власти США все запросы Украины о дальнобойном оружии отвергали, чтобы не допустить ударов по территории России.

США

Ракеты

Россия

Украина

Специальная военная операция РФ на Украине

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама