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    18 июля 2020, 13:41

    Посольство в Нигерии проверит информацию о захвате россиян на танкере в Гвинее

    Алена Макаренко

    Проверяется информация о захвате в Гвинейском заливе танкера, в составе экипажа которого могут быть россияне. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на консульский отдел российской дипмиссии в Абудже.

    «Посольство пока проводит работу, выясняет», — заявили в консульском отделе посольства России в Нигерии.

    Поэтому пока что диппредставительство не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о числе граждан РФ, захваченных пиратами.

    Ранее пираты напали на танкер Curacao Trader в Гвинейском заливе. Судно следовало из столицы Того и шло под флагом Либерии. Нападение произошло в 210 морских милях от штата Байелса в Нигерии. На борт танкера, способного перевозить нефть и химические вещества, поднялись восемь вооруженных пиратов. В плен взяты 15 членов экипажа, среди них могут быть граждане России и Украины.

    В 2020 году в Гвинейском заливе пираты похитили 93 человека. Это на 20% больше, чем за аналогичный период 2019-го. Гвинейский залив, протянувшийся от Сенегала на севере Африки до Анголы на юге, считается самым опасным местом в мире из-за постоянных нападений морских разбойников.

    Ранее пираты захватили трех россиян и украинца на грузовом судне Rio Mitong в Экваториальной Гвинее. Само судно после атаки прибыло в порт Малабо.