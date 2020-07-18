Посольство в Нигерии проверит информацию о захвате россиян на танкере в Гвинее

«Посольство пока проводит работу, выясняет», — заявили в консульском отделе посольства России в Нигерии.

Поэтому пока что диппредставительство не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о числе граждан РФ, захваченных пиратами.

Ранее пираты напали на танкер Curacao Trader в Гвинейском заливе. Судно следовало из столицы Того и шло под флагом Либерии. Нападение произошло в 210 морских милях от штата Байелса в Нигерии. На борт танкера, способного перевозить нефть и химические вещества, поднялись восемь вооруженных пиратов. В плен взяты 15 членов экипажа, среди них могут быть граждане России и Украины.

В 2020 году в Гвинейском заливе пираты похитили 93 человека. Это на 20% больше, чем за аналогичный период 2019-го. Гвинейский залив, протянувшийся от Сенегала на севере Африки до Анголы на юге, считается самым опасным местом в мире из-за постоянных нападений морских разбойников.

Ранее пираты захватили трех россиян и украинца на грузовом судне Rio Mitong в Экваториальной Гвинее. Само судно после атаки прибыло в порт Малабо.