Пираты в Гвинейском проливе захватили судно с россиянами

Портал сообщил, что на судно, шедшее под флагом Либерии, нападение было совершено в 210 морских милях от нигерийского штата Байелс. На борт танкера, который способен перевозить как нефть, так и химические вещества, поднялись восемь вооруженных пиратов.

Предположительно, захватчики использовали не только скоростные лодки, но и более крупное основное судно. В 2020 году, вместе с последним инцидентом, в Гвинейском заливе были похищены 93 человека. Это на 20% больше, чем за сравнительный период 2019 года.

Гвинейский залив, протянувшийся от Сенегала на севере Африки до Анголы на юге, является самым опасным местом в мире из-за постоянных нападений морских пиратов.

По данным Международного морского бюро, в 2019 году 90% похищений моряков с судов приходилось именно на этот регион.

В конце мая на родину вернулись россияне, захваченные пиратами в Бенине в середине апреля.