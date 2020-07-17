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    17 июля 2020, 23:48

    Пираты в Гвинейском проливе захватили судно с россиянами

    Анастасия Кукова

    Пираты в Гвинейском заливе напали на танкер Curacao Trader и захватили 15 заложников. По данным специализирующийся на вопросах безопасности на море портала Dryad Global, все они граждане России и Украины.
    Пираты в Гвинейском проливе захватили судно с россиянами

    Портал сообщил, что на судно, шедшее под флагом Либерии, нападение было совершено в 210 морских милях от нигерийского штата Байелс. На борт танкера, который способен перевозить как нефть, так и химические вещества, поднялись восемь вооруженных пиратов.

    Предположительно, захватчики использовали не только скоростные лодки, но и более крупное основное судно. В 2020 году, вместе с последним инцидентом, в Гвинейском заливе были похищены 93 человека. Это на 20% больше, чем за сравнительный период 2019 года.

    Гвинейский залив, протянувшийся от Сенегала на севере Африки до Анголы на юге, является самым опасным местом в мире из-за постоянных нападений морских пиратов.

    По данным Международного морского бюро, в 2019 году 90% похищений моряков с судов приходилось именно на этот регион.

    В конце мая на родину вернулись россияне, захваченные пиратами в Бенине в середине апреля.