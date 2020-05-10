Пираты захватили трех россиян и украинца в Экваториальной Гвинее

Пираты, атаковавшие судна в Гвинейском заливе, похитили четырех человек — трех россиян и украинца. Злоумышленники атаковали грузовое и исследовательское суда в Экваториальной Гвинее.

Компания Dryad Global, которая специализируется на морской безопасности, сообщила, что с грузового судна Rio Mitong в Гвинейском заливе, в двух морских милях от города Малабо, похитили украинца и россиянина. По предварительным данным, пираты воспользовались лестницами для посадки на судно, передает РИА «Новости».

Остальные члены экипажа Rio Mitong находятся в безопасности. Само судно после атаки прибыло в порт Малабо.

Другой случай произошел в порте Луба Экваториальной Гвинеи. Там пираты похитили двух россиян с исследовательского судна Djibloho.

Агентство уточнило, что Rio Mitong ходит под флагом Коморских Островов. Djibloho относится к Экваториальной Гвинее.