Родственники попросили установить судьбу 20 человек после взрыва в ТЦ в Ереване

Родственники обратились к спасателям за помощью в поисках 20 человек в связи со взрывом в торговом центре «Сурмалу» в Ереване, заявил пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян. Его слова передало РИА «Новости».

«Родственники 20 человек сообщили, что ищут своих родных», — отметил представитель спасательного ведомства.

Днем 14 августа в торговом центре произошло ЧП, одно из зданий сразу обрушилось. По последним данным, погибли два человека, 60 получили ранения различной степени тяжести.

Власти Армении заявили, что взрыв прогремел в магазине с пиротехническими товарами. На месте происшествия начался пожар, ему присвоили третью степень сложности.

В настоящий момент там находятся сотрудники МЧС и правоохранительные органы. Им предстоит выяснить точную причину инцидента и найти виновных в гибели людей.