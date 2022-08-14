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    14 августа 2022, 22:11

    Родственники попросили установить судьбу 20 человек после взрыва в ТЦ в Ереване

    МЧС Армении: судьба 20 человек остается неизвестной после взрыва в ТЦ «Сурмалу» в Ереване

    Юлия Шелковенко

    Родственники обратились к спасателям за помощью в поисках 20 человек в связи со взрывом в торговом центре «Сурмалу» в Ереване, заявил пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян. Его слова передало РИА «Новости».

    «Родственники 20 человек сообщили, что ищут своих родных», — отметил представитель спасательного ведомства.

    Днем 14 августа в торговом центре произошло ЧП, одно из зданий сразу обрушилось. По последним данным, погибли два человека, 60 получили ранения различной степени тяжести.

    Власти Армении заявили, что взрыв прогремел в магазине с пиротехническими товарами. На месте происшествия начался пожар, ему присвоили третью степень сложности.

    В настоящий момент там находятся сотрудники МЧС и правоохранительные органы. Им предстоит выяснить точную причину инцидента и найти виновных в гибели людей.