Посольство России раскрыло подробности об убийце французского учителя

Подозреваемый в убийстве и расчленении преподавателя колледжа в пригороде Парижа хоть и родился в Москве, к России отношения не имел. Вместе со своей семьей он приехал во Францию в 2008 году. Тогда он был маленьким мальчиком.

«Этот человек въехал во Францию вместе с семьей в 2008 году, в возрасте шести лет. Здесь семья просила политического убежища, они проживали на основании долгосрочного вида на жительство, сам Анзоров получил собственный вид на жительство по достижении совершеннолетия в этом году», — приводит ТАСС слова главы пресс-службы посольства России во Франции Сергея Паринова.

Собеседник агентства добавил, что Франция приняла эту семью, поэтому к России предполагаемый убийца отношения не имел. Гражданство РФ утрачивается после того, как гражданин получает статус беженца.

Ранее в антитеррористической прокуратуре Франции раскрыли, что Анзоров — уроженец Москвы чеченского происхождения.

Убийство учителя возле колледжа в парижском пригороде произошло 16 октября. Злоумышленник отрезал ему голову. Полиции преступник сдаваться не захотел, вытащил нож и начал оказывать сопротивление. Стражи порядка застрелили его. По предварительным данным, парень мог убить преподаватели из-за карикатур на пророка Мухаммеда, которые тот показывал ученикам на занятиях.