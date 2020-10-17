«Нейтрализованный человек… Абдулак Абуезидович А. родился 12 марта 2002 года в Москве», — приводит агентство слова главы антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикара. Руководитель надзорного ведомства добавил, что предполагаемый убийца — чеченец по происхождению. Следствие уточнило, что он жил во Франции в статусе беженца.

Ранее в СМИ появилось сообщение о том, что злоумышленник мог родиться в столице России, однако информацию официально нигде не подтверждали.

Новость о нападении на учителя около колледжа Collège du Bois-d’Aulne в парижском пригороде появилась 16 октября. Преподавателя убили и отрезали голову. По данным французских СМИ, полицейских вызвали из-за подозрительного мужчины, который слонялся по округе. Правоохранители приехали туда и нашли труп учителя без головы.

Они попытались остановить преступника, но тот выхватил нож и оказал сопротивление. Полицейские застрелили предполагаемого злоумышленника в получасе ходьбы от колледжа, где произошло убийство. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее терактом.