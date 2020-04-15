Посольство РФ выяснит причастность США к сносу памятника Коневу

Российский посол в США Анатолий Антонов заявил о возможной причастности Штатов к сносу памятника маршалу Ивану Коневу в Праге. Дипломат рассказал, что американская компания, по некоторым данным, подготовила доклад с обоснованием этого решения.

«Обратили внимание на поддержку сноса памятника Ивану Коневу комитетом по иностранным делам Палаты представителей [Конгресса США]. Давно отмечаем проблемы с исторической правдой в ведущих СМИ США и у антироссийских настроенных политиков на Капитолии, — сказал Антонов. Его слова появились в официальной группе дипломатического представительства в Facebook.

По его словам, Соединенные Штаты забыли, что Конева наградили орденом «Легион почета» США, а войска под его командованием освобождали концлагерь Аушвиц-Биркенау. Также Вашингтон закрывает глаза на разрушения памятников советским солдатам в Польше.

Противники сноса памятника заявили, что американская фирма Squire Patton Boggs подготовила доклад с обоснованием ликвидации мемориала. Российские дипломаты обратились в офис этой компании за комментарием, но им никто не ответил.

«По всей видимости, им есть, что скрывать», — резюмировал представитель МИД РФ в США.

Тем не менее Антонов надеется, что участие этой компании в вандализме будет доказано.

Ранее чешский президент Милош Земан раскритиковал решение о ликвидации мемориала советскому маршалу, но посоветовал России не вмешиваться во внутренние дела Чехии.

Власти одного из районов Праги 3 апреля демонтировали памятник маршалу Коневу. Следственный комитет России открыл уголовное дело по статье УК РФ «Осквернение символов воинской славы России, совершенных публично». Следователи хотят привлечь к ответственности людей, кто участвовал в этом.