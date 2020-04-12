Президент Чехии осудил снос памятника советсткому маршалу Коневу

Он рассказал, что, когда пандемия коронавируса еще не распространилась, в Чехию приезжали послы США и Китая. Первый угрожал ответными мерами за цифровой налог, которые страна собиралась ввести. Второй грозился ввести санкции, если глава сената Чехии поедет на Тайвань. Обоим послам президент заявил, что они вмешиваются во внутренние дела страны, что контрпродуктивно.

По его мнению, то же самое сейчас можно сказать и в отношении действий России. Однако президент подчеркнул, что считает «смешным и глупым» демонтаж памятника маршалу Коневу.

Маршал Конев освободил не только Прагу, он также освободил Освенцим, в то время как те, кто этот памятник отстраняет, пока ничего стоящего в своей жизни не сделали Милош Земан.

Он отметил, что именно эта особенность свойственна «борцам с памятниками». Они завидуют тем, кто смог написать картину или создать монумент, и стремятся это уничтожить. Президент подчеркнул, что таких людей очень много, они не признают чужие успехи, а лишь ненавидят и завидуют.

Памятник советскому полководцу Ивану Коневу появился в Праге по инициативе властей столицы еще в конце 1970-х годов. Его построили за счет средств жителей города, которые были благодарны маршалу — он не дал применить тяжелую артиллерию при освобождении Праги и сохранил городские здания.

Памятник Коневу демонтировали 3 апреля власти района Прага-6. 10 апреля Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело по статье «Осквернение символов воинской славы России, совершенных публично». Российские следователи намерены привлечь тех, кто снес памятник маршалу, к уголовной ответственности.