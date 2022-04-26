Посольство РФ в США сообщило о прогрессе в объективности материалов американских СМИ

Американские средства массовой информации начали более объективно освещать нынешнюю ситуацию на Украине. Об этом в Telegram-канале сообщило посольство России в США.

Представители посольства обратили внимание, что СМИ в США точно привели заявление генерал-лейтенанта Игоря Кириллова о подготовке НАТО провокации с использованием оружия массового поражения.

«Рядовым американцам наконец-то представляется возможность самостоятельно судить о причинах и целях действий российских военных на территории Украины», — говорится в заявлении дипмиссии.

При этом посольство отметило, что риторика большинства медиа остается антироссийской. Они распространяют инсинуации в русле ложных заявлений американских властей.

Посол России в США Анатолий Антонов ранее обвинял американские власти в том, что они ради собственных интересов намерены до последнего затягивать нынешний конфликт на Украине.