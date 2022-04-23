Украинские власти готовят очередные провокации, направленные на дискредитацию Вооруженных Сил РФ. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. По его данным, силовики намерены нанести удар с использованием химических веществ в порту Одессы.

По словам Мезенцева, провокация запланирована в районе одесского порта «Южный». Наиболее вероятным сценарием может стать имитация ракетного удара российских вооруженных сил по западной военно-морской базе ВМС Украины. В результате будет взорван хладокомбинат порта. Он находится в 500 метрах от военного объекта.

Для реализации подобного сценария, по данным ведомства, на территорию предприятия 18 апреля была доставлена 10-тонная цистерна с аммиаком. Сотрудникам правоохранительных органов и спецслужб Одесской области уже выдали индивидуальные средства защиты.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов заявил о том, что военные власти Украины всерьез рассматривают удар по хранилищу радиоактивных отходов. Ответственность за обстрел Приднестровского химического завода в населенном пункте Каменское ВСУ планируют переложить на Россию.

Перед этим он также сообщил, что Россия предотвратила провокацию НАТО на «Азовстали». По его словам, США и страны НАТО планировали разбомбить завод оружием массового поражения (ОМП).