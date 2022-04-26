Посол обвинил США в попытке затянуть спецоперацию на Украине
Посол Антонов сообщил о намерении США затянуть спецоперацию на Украине
Американские власти хотят любыми способами затянуть проведение специальной военной операции РФ на Украине. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, его слова привела пресс-служба дипмиссии.
«Вашингтон скрывает желание затянуть эту ситуацию, воевать до последнего украинца и попробовать нанести максимальный урон России», — заявил дипломат.
Также Антонов выразил мнение, что США используют очаг нестабильности в Европе ради сплочения вокруг себя союзников.
«Таким образом Штаты намерены удержать свои позиции на мировой сцене», — заключил он.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США определяют позицию Украины в выгодном для себя свете. Он отметил, что украинская сторона никаким образом не отреагировала на новый вариант договора, составленного в соответствии с выдвинутыми ранее замечаниями.