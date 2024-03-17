Мир 17 марта 2024, 03:53 Посольство РФ в Мексике взяло на особый контроль дело о похищении россиянки Freepik

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Посольство РФ в Мексике взяло на особый контроль ситуацию с похищением россиянки, взаимодействуя с местными правоохранителями. Об этом ТАСС сообщил пресс-атташе российского диппредставительства Андрей Земский.

Дипломат отметил, что они также находятся на связи с мужем похищенной россиянки.

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«Держим ситуацию на особом контроле, выясняем все обстоятельства произошедшего и прилагаем усилия для ее скорейшего освобождения», — заявил Земский.

Бандиты из местного картеля, похитившие россиянку, уже потребовали выкуп. Ее супруг перевел им деньги, но до сих пор не знает, где находится женщина.

Россиянка пропала во время поездки на автомобиле в Рейносу в четверг, 14 марта. Семью мексиканцев, с которой она отправилась, отпустили, а машину и иностранку забрали.

В феврале в России произошло несколько похищений. В Новосибирске мужчина затащил девушку в машину прямо на улице и увез в неизвестном направлении, никто не пытался его остановить. В Красноярском крае двое мужчин представились сотрудниками полиции и затащили жительницу Сосновоборска в автомобиль ради денег.