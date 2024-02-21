Криминал 21 февраля 2024, 14:45 Девушку из Новосибирска затащили в машину и увезли в неизвестном направлении Полиция в Новосибирске проверит похищение девушки на улице Петухова РИА «Новости»

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В Новосибирске мужчина силой затащил девушку в машину и увез. Ее местоположение неизвестно. Полиция начала проверку, сообщил сайт Ngs.ru.

Предполагаемое похищение произошло 20 февраля в 20:28 (16:28 по московскому времени) возле дома по улице Петухова, 16/4. Видео с камеры наблюдения опубликовали в соцсетях. Девушка шла у дороги, когда рядом с ней остановилась черная Honda Accord. Водитель вышел, схватил прохожую за плечи, силой затащил в машину сначала на заднее сиденье, потом пересадил на переднее и увез.

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Мимо авто прошли другие люди, но никто не попытался остановить нападавшего. Автор видео попросил очевидцев откликнуться. Представитель Главного управления МВД России по Новосибирской области сообщил, что началась проверка.

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